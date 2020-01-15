Регбийный ЦСКА ведет переговоры о проведении домашних матчей в "Лужниках"

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Регбийный клуб ЦСКА ведет переговоры о возможности проведения домашних матчей премьер-лиги сезона-2020 в московских "Лужниках". Об этом на заседании попечительского совета в среду заявил главный тренер мужской команды ЦСКА Денис Королев.

Встреча попечительского совета клуба проходит в Москве.

"Надеемся, что сезон 2020 года будет проходить на замечательной поляне в "Лужниках". Об этом сейчас ведутся переговоры", - сообщил Королев.

Регбийный клуб ЦСКА был основан в 2014 году. В прошлом сезоне армейцы стали победителями первенства высшей лиги чемпионата России и в новом сезоне выступят в премьер-лиге - элитном дивизионе российского регби.