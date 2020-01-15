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Регбийный ЦСКА ведет переговоры о проведении домашних матчей в "Лужниках"

В прошлом сезоне армейцы стали победителями высшей лиги и в новом сезоне выступят в премьер-лиге - элитном дивизионе чемпионата России
Большая спортивная арена "Лужники" Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Большая спортивная арена "Лужники"
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Регбийный клуб ЦСКА ведет переговоры о возможности проведения домашних матчей премьер-лиги сезона-2020 в московских "Лужниках". Об этом на заседании попечительского совета в среду заявил главный тренер мужской команды ЦСКА Денис Королев.

Встреча попечительского совета клуба проходит в Москве.

"Надеемся, что сезон 2020 года будет проходить на замечательной поляне в "Лужниках". Об этом сейчас ведутся переговоры", - сообщил Королев.

Регбийный клуб ЦСКА был основан в 2014 году. В прошлом сезоне армейцы стали победителями первенства высшей лиги чемпионата России и в новом сезоне выступят в премьер-лиге - элитном дивизионе российского регби.

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