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Кубок мира по биатлону

Павлова, Старых, Резцова и Юрлова-Перхт выступят в эстафете на этапе КМ по биатлону

Лучшим результатом россиянок в сезоне является второе место

ТАСС, 16 января. Биатлонистки Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт вошли в состав сборной России на эстафету на этап Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил старший тренер женской команды России Виталий Норицын.

Эстафетная гонка состоится в пятницу, начало в 16:30 мск.

"В женской эстафете примут участие Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт", - сказал Норицын.

Павлова была специально вызвана для участия в эстафете с Кубка IBU. Данная эстафета станет четвертой в текущем сезоне, лучшим результатом россиянок в сезоне является второе место, занятое на этапе в австрийском Хохфильцене.

В субботу пройдет мужская эстафета, в воскресенье пройдут мужская и женская гонки преследования.

Теги
Кубок мира по биатлону
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