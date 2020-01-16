Павлова, Старых, Резцова и Юрлова-Перхт выступят в эстафете на этапе КМ по биатлону

ТАСС, 16 января. Биатлонистки Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт вошли в состав сборной России на эстафету на этап Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил старший тренер женской команды России Виталий Норицын.

Эстафетная гонка состоится в пятницу, начало в 16:30 мск.

"В женской эстафете примут участие Евгения Павлова, Ирина Старых, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт", - сказал Норицын.

Павлова была специально вызвана для участия в эстафете с Кубка IBU. Данная эстафета станет четвертой в текущем сезоне, лучшим результатом россиянок в сезоне является второе место, занятое на этапе в австрийском Хохфильцене.

В субботу пройдет мужская эстафета, в воскресенье пройдут мужская и женская гонки преследования.