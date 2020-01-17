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Допинг в спорте

Активность осведомителей РУСАДА в 2019 году возросла в полтора раза по сравнению с 2018-м

В прошлом году от осведомителей поступило 122 сообщения
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило в 2019 году от своих осведомителей 122 сообщения об антидопинговых нарушениях, что в полтора раза превышает показатели 2018 года. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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"Согласно статистике РУСАДА, от осведомителей в 2019 году поступило 122 сообщения о случаях возможного нарушения антидопинговых правил, из которых 8 признаны несостоятельными, - заметила Пахноцкая. - В 2018 году - 78 сообщений, из которых четыре - несостоятельные. Прирост - чуть больше чем в полтора раза".

"Какая информация поступает? О нарушениях сроков дисквалификации, запрещенном сотрудничестве с отстраненными тренерами, о распространении или попытках распространения допинга, а также о назначении или попытках назначения лекарственных препаратов, содержащих запрещенные вещества", - добавила собеседница ТАСС.

Горячая линия РУСАДА "Сообщи о допинге" была открыта 3 августа 2017 года, с 18 августа того же года на нее переадресовали антидопинговую горячую линию Паралимпийского комитета России (ПКР). "Следует отметить, что за весь период работы горячей линии "Сообщи о допинге" ПКР нам от них не приходило сообщений", - сказала Пахноцкая.

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"На сайтах Олимпийского комитета России и Министерства спорта РФ платформа "Сообщи о допинге" до сих пор отсутствует. Если говорить про национальные спортивные федерации, то кнопка "Сообщи о допинге" есть у 39 из них, а запросы прислали из 41. Федерация бокса России, Федерация спортивной борьбы России и Федерация тяжелой атлетики России кнопку не подключили, а Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) до сих пор активно использует свою собственную кнопку, которая не привязана к РУСАДА. У нас нет четкого понимания, как в ВФЛА используется поступающая от осведомителей информация", - отметила Пахноцкая.

С 15 по 17 января в Нидерландах проходит международная конференция по внедрению пересмотренного Всемирного антидопингового кодекса, который вступит в силу 1 января 2021 года. Пахноцкая, которая является председателем специальной группы по защите осведомителей в борьбе с допингом группы мониторинга антидопинговой конвенции Совета Европы, выступит на этом мероприятии с докладом на тему защиты политики информирования о нарушениях антидопинговых правил и лиц, сообщающих о подобных нарушениях.

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