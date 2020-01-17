Активность осведомителей РУСАДА в 2019 году возросла в полтора раза по сравнению с 2018-м

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило в 2019 году от своих осведомителей 122 сообщения об антидопинговых нарушениях, что в полтора раза превышает показатели 2018 года. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"Согласно статистике РУСАДА, от осведомителей в 2019 году поступило 122 сообщения о случаях возможного нарушения антидопинговых правил, из которых 8 признаны несостоятельными, - заметила Пахноцкая. - В 2018 году - 78 сообщений, из которых четыре - несостоятельные. Прирост - чуть больше чем в полтора раза".

"Какая информация поступает? О нарушениях сроков дисквалификации, запрещенном сотрудничестве с отстраненными тренерами, о распространении или попытках распространения допинга, а также о назначении или попытках назначения лекарственных препаратов, содержащих запрещенные вещества", - добавила собеседница ТАСС.

Горячая линия РУСАДА "Сообщи о допинге" была открыта 3 августа 2017 года, с 18 августа того же года на нее переадресовали антидопинговую горячую линию Паралимпийского комитета России (ПКР). "Следует отметить, что за весь период работы горячей линии "Сообщи о допинге" ПКР нам от них не приходило сообщений", - сказала Пахноцкая.