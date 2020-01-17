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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

МОК и МПК уведомили CAS об участии в споре WADA и РУСАДА

Единственная цель организаций - убедиться в том, что заявленные санкции будут ясны и не будут оставлять места для интерпретаций
Здание Спортивного арбитражного суда EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Описание
Здание Спортивного арбитражного суда
© EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ТАСС, 17 января. Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) направили уведомление в Спортивный арбитражный суд (CAS) об участии в споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом сообщает пресс-служба МПК.

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"Сегодня МОК и МПК подали уведомление в CAS о вмешательстве в спор между WADA и РУСАДА. Единственная цель этого - убедиться в том, что заявленные санкции будут ясны, не будут оставлять места для интерпретаций и смогут применяться без каких-либо дополнительных процедур. Участие МОК и МПК в процессе не подразумевает вмешательство в оценку решений CAS", - говорится в сообщении.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение РУСАДА статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом. 

РУСАДА не согласилось с санкциями, 9 января WADA отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS. Ранее об участии в процессе в качестве третьей стороны объявили Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России. Они присоединились к процессу как организации, чьи интересы затрагивает решение WADA.

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РоссияВопрос участия россиян в международных соревнованиях
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