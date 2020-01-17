Четверо игроков МХЛ узнали, за команды каких дивизионов они сыграют в Матче звезд КХЛ

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Четверо участников Кубка вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) узнали, за команды каких дивизионов они выступят во время ФОНБЕТ Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в пятницу во время церемонии открытия мероприятия.

В матче за Кубок вызова МХЛ, который прошел 11 января в рамках Недели звезд хоккея в Москве, сборная Востока обыграла команду Запада со счетом 5:3. По итогам встречи четыре игрока - Егор Анисимов ("Динамо", Санкт-Петербург), Никита Гончаров ("Русские Витязи"), Егор Чинахов ("Омские Ястребы") и Герман Шапорев ("Алтай") получили право участвовать в мастер-шоу и Матче звезд КХЛ.

Главный тренер сборной дивизиона Боброва Алексей Кудашов выбрал в команду Шапорева, наставник сборной дивизиона Тарасова Игорь Никитин - Анисимова, главный тренер сборной дивизиона Харламова Дмитрий Квартальнов - Гончарова, наставник сборной дивизиона Чернышева Боб Хартли - Чинахова. Капитаны команд дивизионов КХЛ вручили игровые свитера молодым хоккеистам.

Мастер-шоу пройдет 18 января, Матч звезд КХЛ состоится 19 января. Неделя звезд хоккея проходит в Москве на "ВТБ-Арене".