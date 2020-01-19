Вернуться за 40 секунд. Макгрегор сокрушил Серроне в первом бою после поражения от Хабиба

ТАСС, 19 января. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе ирландец Конор Макгрегор нокаутировал американца Дональда Серроне в первом поединке после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года. Бой в полусредней весовой категории, состоявшийся в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в воскресенье, завершился за 40 секунд. Карьера 31-летнего Макгрегора разделилась на то, что было до Хабиба, и то, что осталось после. До боя с непобедимым россиянином ирландец - живая легенда UFC, человек-эпатаж, который не ограничивается громкими словами и в октагоне показывает, почему его считают одним из лучших бойцов современности. Но после того, как ирландец постучал по руке Нурмагомедова, сигнализируя о принятии поражения, его репутация стремительно полетела вниз. Больше года он занимался чем угодно, но только не боями: продвигал алкогольный бизнес, ходил на телевизионные шоу и имел проблемы с законом, но было понятно, что рано или поздно его снова потянет в октагон.

Возвращение ирландца готовилось тщательно. По-другому и быть не могло, ведь Макгрегор, несмотря на все свои последние неудачи, был и остается одним из главных активов UFC. Глава организации Дэйна Уайт лучше многих знает, что Макгрегор в смешанных единоборствах - синоним слова "деньги". Такими бойцами не разбрасываются. Соперника Конору подобрали под стать ему. Серроне был едва ли не лучшим вариантом из всех доступных бойцов для этого поединка. Его послужной список впечатляет - он действующий рекордсмен UFC по общему количеству побед (23), по досрочным победам (16) и полученным бонусам по окончании поединков (18). Но в то же время для Макгрегора Серроне был весьма удобен - он уже в солидном возрасте (29 марта ему исполнится 37 лет), а последние два поединка американец проиграл досрочно. "Ничего нового" Ирландец традиционно наиболее активен именно в стартовый отрезок боя. Благодаря ударной мощи он способен наносить огромный ущерб сопернику уже в самом начале, но слабый запас выносливости не позволяет ему сохранять высокий темп на протяжении всего боя. Поэтому Серроне стоило опасаться Конора именно на старте: не идти в открытый размен ударами, "спасаться" в клинче и держать дистанцию. Но в воскресенье против Макгрегора приема не было.

Тренер ирландца Джон Кавана говорил, что к бою с Серроне его подопечный набрал лучшую форму в карьере. И зрители у экранов вместе с болельщиками на переполненной арене могли воочию в этом убедиться. Конор начал бой с мощного левого прямого удара. Даже несмотря на то, что кулак соперника просвистел мимо, Серроне тут же решил войти в клинч. Макгрегор несколько раз атаковал соперника левым плечом, после чего вышел на удобную для себя дистанцию. Затем последовал точный удар в район подбородка Серроне, и на этом бой фактически завершился. Макгрегору не составило труда добить оглушенного оппонента и заработать 22-ю победу в смешанных единоборствах (19 - нокаутом) при четырех поражениях. Нокаут получился настолько жестким, что Серроне даже не пришел на традиционную пресс-конференцию и сразу же отправился в больницу.

Connor mcgregor knockout of cowboy cerrone ufc 246

pic.twitter.com/Icg7RZ7fau — WILD FIGHTS & CRAZY VIDEOS‍♂️ (@ItsTheFightZone) January 19, 2020

Конор до и после боя вел себя совсем не так, как раньше. Перед началом поединка он отказался от фирменной издевательской походки, а когда нокаутированный Серроне сидел на настиле, ирландец подошел и обнял соперника. Объятия от Макгрегора достались и бабушке Серроне, а позднее Конор заявил, что гордится тем, что дрался против американца. "Я вернулся, рад снова творить историю, - сказал Макгрегор после боя. - Я готов к возвращению в легкий вес, но мне комфортно и в этой категории. Сейчас надо отпраздновать победу с семьей, а после решим, что делать". Однако не всех впечатлила победа Макгрегора: отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов считает, что Конор в поединке не показал ничего нового. "Ничего удивительного, ничего нового не сделал, - сказал собеседник агентства. - Если Конор хочет что-то доказать в весе 77 килограммов, то там есть Камару Усман, Колби Ковингтон, Хорхе Масвидаль - это величайшие бойцы. А Макгрегор и Серроне в этом весе - это где-то третий десяток [рейтинга]".

McGregor and Cerrone's grandma ❤️ pic.twitter.com/k9nvvw6fir — Rizka Kofi (@Riccogh) January 19, 2020

Готов к реваншу с Хабибом После боя Уайт заявил, что следующим соперником для Макгрегора должен стать Нурмагомедов, которому в ночь на 19 апреля предстоит защитить пояс чемпиона UFC в легком весе в поединке против американца Тони Фергюсона. Титульный поединок после столь долгого простоя - вещь удивительная, если не сказать больше, но глава UFC, безусловно, осознает финансовую выгоду от потенциального боя. Поэтому формальностями, видимо, решили пренебречь. Сам Макгрегор выразил готовность к бою с Хабибом в Москве или Ирландии. При этом Уайт отметил, что реванш точно пройдет не в столице России. "Нет, бой пройдет не в Москве, есть очень много причин, по которым боя в Москве не будет. Я говорю вам прямо сейчас: Хабиб против Конора - самое большое противостояние в истории спорта, Конор хочет вернуть [чемпионский] пояс, с кем бы ему ни пришлось драться".