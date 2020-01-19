Россиянка Шпынева завоевала золото в прыжках на лыжах с трамплина на юношеской Олимпиаде

ЛОЗАННА /Швейцария/, 19 января. /ТАСС/. Россиянка Анна Шпынева заняла первое место в прыжках на лыжах с трамплина на юношеских Олимпийских играх. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.
Шпынева набрала 229,6 балла, второй стала француженка Жозефина Панье (222,8), третье место заняла чешка Штепанка Птачкова (214,6).
Еще одна россиянка, Алина Бородина, заняла 18-е место, набрав 171,4 очка.
Российские спортсмены находятся на первом месте в общекомандном зачете юношеских Игр, завоевав 21 награду - 6 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых.
Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.
|№
|Команда
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|6
|9
|6
|21
|2
|Швейцария
|6
|5
|4
|15
|3
|Япония
|4
|3
|1
|8
|4
|Австрия
|4
|1
|4
|9
|5
|Швеция
|3
|2
|5
|10