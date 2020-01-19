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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Россиянка Шпынева завоевала золото в прыжках на лыжах с трамплина на юношеской Олимпиаде

Второй стала француженка Жозефина Панье, третьей - чешка Штепанка Птачкова
Анна Шпынева EPA-EFE/JOE TOTH / OIS
Описание
Анна Шпынева
© EPA-EFE/JOE TOTH / OIS

ЛОЗАННА /Швейцария/, 19 января. /ТАСС/. Россиянка Анна Шпынева заняла первое место в прыжках на лыжах с трамплина на юношеских Олимпийских играх. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.

Шпынева набрала 229,6 балла, второй стала француженка Жозефина Панье (222,8), третье место заняла чешка Штепанка Птачкова (214,6).

Еще одна россиянка, Алина Бородина, заняла 18-е место, набрав 171,4 очка.

Российские спортсмены находятся на первом месте в общекомандном зачете юношеских Игр, завоевав 21 награду - 6 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых.

Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.

Таблица медалей зимних юношеских Олимпийских игр - 2020
КомандаЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия69621
2Швейцария65415
3Япония4318
4Австрия4149
5Швеция32510

 

Теги
РоссияЗимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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