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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Скелетонистка Цыганова завоевала золотую медаль на юношеской Олимпиаде

Для сборной России эта седьмая награда высшего достоинства на Играх

ЛОЗАННА /Швейцария/, 19 января. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Цыганова завоевала золотую медаль в скелетоне на юношеских Олимпийских играх. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.

Цыганова по сумме двух попыток показала результат 2 минуты 22,5 секунды. Второе место заняла немка Йозефа Шелльмозер, уступившая россиянке 0,03 секунды. Бронзовая медаль досталась также спортсменке из Германии Зисси Шредль (+0,45). Российская скелетонистка Полина Тюрина заняла восьмое место (+1,88).

В медальном зачете российские спортсмены занимают второе место, в активе команды 25 наград - 7 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых. Лидирует сборная Швейцарии (8-5-4), третьей идет команда Японии (4-3-1).

Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.

Теги
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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