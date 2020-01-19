Российские спортсмены завоевали пять медалей в десятый день юношеской Олимпиады

ЛОЗАННА /Швейцария/, 19 января. /ТАСС/. Сборная России занимает второе место в медальном зачете зимних юношеских Олимпийских игр после десятого соревновательного дня. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.

В воскресенье россияне завоевали пять наград. Анна Шпынева выиграла золотую медаль в прыжках на лыжах с трамплина. Еще одну награду высшей пробы российской команде принесла Анастасия Цыганова, победив в соревновании скелетонисток.

Фристайлист Артем Бажин выиграл серебряную медаль в ски-кроссе, Андрей Горбачев и Владислава Балюкина завоевали бронзовые награды в этой же дисциплине.

В общей сложности в активе российской команды 25 наград - 7 золотых, 10 серебряных, 8 бронзовых. Лидирует сборная Швейцарии (8-5-4), третьей идет команда Швеции (5-2-6).

В понедельник в Лозанне будет разыграно 13 комплектов наград. Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.