Российские спортсмены завоевали пять медалей в десятый день юношеской Олимпиады

ЛОЗАННА /Швейцария/, 19 января. /ТАСС/. Сборная России занимает второе место в медальном зачете зимних юношеских Олимпийских игр после десятого соревновательного дня. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.
В воскресенье россияне завоевали пять наград. Анна Шпынева выиграла золотую медаль в прыжках на лыжах с трамплина. Еще одну награду высшей пробы российской команде принесла Анастасия Цыганова, победив в соревновании скелетонисток.
Фристайлист Артем Бажин выиграл серебряную медаль в ски-кроссе, Андрей Горбачев и Владислава Балюкина завоевали бронзовые награды в этой же дисциплине.
В общей сложности в активе российской команды 25 наград - 7 золотых, 10 серебряных, 8 бронзовых. Лидирует сборная Швейцарии (8-5-4), третьей идет команда Швеции (5-2-6).
В понедельник в Лозанне будет разыграно 13 комплектов наград. Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.
|№
|Команда
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Швейцария
|8
|5
|4
|17
|2
|Россия
|7
|10
|8
|25
|3
|Швеция
|5
|2
|6
|13
|4
|Австрия
|5
|1
|5
|11
|5
|Япония
|4
|3
|1
|8