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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Российские спортсмены завоевали пять медалей в десятый день юношеской Олимпиады

Россияне идут вторыми в неофициальном общекомандном зачете

ЛОЗАННА /Швейцария/, 19 января. /ТАСС/. Сборная России занимает второе место в медальном зачете зимних юношеских Олимпийских игр после десятого соревновательного дня. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.

В воскресенье россияне завоевали пять наград. Анна Шпынева выиграла золотую медаль в прыжках на лыжах с трамплина. Еще одну награду высшей пробы российской команде принесла Анастасия Цыганова, победив в соревновании скелетонисток.

Фристайлист Артем Бажин выиграл серебряную медаль в ски-кроссе, Андрей Горбачев и Владислава Балюкина завоевали бронзовые награды в этой же дисциплине.

В общей сложности в активе российской команды 25 наград - 7 золотых, 10 серебряных, 8 бронзовых. Лидирует сборная Швейцарии (8-5-4), третьей идет команда Швеции (5-2-6).

В понедельник в Лозанне будет разыграно 13 комплектов наград. Юношеские Олимпийские игры завершатся 22 января.

Таблица медалей зимних юношеских Олимпийских игр - 2020
КомандаЗолотоСереброБронзаСумма
1Швейцария85417
2Россия710825
3Швеция52613
4Австрия51511
5Япония4318

 

Теги
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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