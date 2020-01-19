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Футбол в Англии

"Ливерпуль" победил "Манчестер Юнайтед" в матче чемпионата Англии

Встреча завершилась со счетом 2:0
Футболисты "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр и "Ливерпуля" Эндрю Робертсон EPA-EFE/PETER POWELL
Описание
Футболисты "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр и "Ливерпуля" Эндрю Робертсон
© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 19 января. Футболисты "Ливерпуля" со счетом 2:0 победили "Манчестер Юнайтед" в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле.

Счет на 14-й минуте открыл Вирджил ван Дейк. На 93-й минуте отличился Мохаммед Салах, голевую передачу сделал вратарь Алиссон. Последний раз голкипер "Ливерпуля" делал результативный пас в АПЛ в марте 2010 года, когда партнеру в матче с "Сандерлендом" (3:0) ассистировал Пепе Рейна. На 25-й минуте встречи главный арбитр Крэйг Поусон после просмотра видеоповтора отменил гол нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмино.

"Ливерпуль" одержал 150-ю победу под руководством главного тренера немца Юргена Клоппа, он возглавляет команду с октября 2015 года. "Ливерпуль" с Клоппом стал победителем Лиги чемпионов (2019) и финалистом турнира (2018), а также выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

"Ливерпуль" продлил серию без поражений в текущем сезоне чемпионата Англии до 22 матчей (21 победа, одна ничья), установив рекорд по количеству встреч без поражений в одном сезоне в истории клуба. Ранее лучшим достижением команды из Ливерпуля в сезоне чемпионата Англии была беспроигрышная серия из 21 матча в сезоне-1933/34.

Клуб из Ливерпуля продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ, набрав 64 очка в 22 матчах. "Манчестер Юнайтед" идет пятым, имея в активе 34 очка после 23 встреч.

В следующем матче подопечные Клоппа 23 января на выезде сыграют с "Вулверхэмптоном", команда Уле Гуннара Сульшера днем ранее на домашнем поле примет "Бёрнли".

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