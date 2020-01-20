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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Шесть борцов выступят третьими лицами в судебном споре между РУСАДА и WADA

Об этом ТАСС сообщили в Федерации спортивной борьбы России
Валерия Коблова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Валерия Коблова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Шесть членов сборной России по спортивной борьбе выступят в качестве третьей стороны в споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС сообщили в Федерации спортивной борьбы России.

"Российскую спортивную борьбу в CAS представят борцы вольного стиля Игорь Овсянников, Начын Куулар, Валерия Коблова и Елизавета Сорокина, а также борцы греко-римского стиля Илья Борисов и Данила Сотников", - сообщили в ФСБР.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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