Шесть борцов выступят третьими лицами в судебном споре между РУСАДА и WADA

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Шесть членов сборной России по спортивной борьбе выступят в качестве третьей стороны в споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС сообщили в Федерации спортивной борьбы России.

"Российскую спортивную борьбу в CAS представят борцы вольного стиля Игорь Овсянников, Начын Куулар, Валерия Коблова и Елизавета Сорокина, а также борцы греко-римского стиля Илья Борисов и Данила Сотников", - сообщили в ФСБР.