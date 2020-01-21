Чемпионат Европы по фигурному катанию: какие шансы у россиян

В фигурном катании — самая горячая пора сезона. Позади серия Гран-при и национальные чемпионаты большинства стран, и теперь на очереди главные старты. Первым из них будет чемпионат Европы в австрийском Граце, соревновательная часть которого стартует уже в среду. Сборная России едет на турнир в статусе сильнейшей команды Европы. Об этом можно говорить уже сейчас — аргументов против попросту не существует. Российские фигуристы выигрывали неофициальный медальный зачет европейского первенства с 2012 по 2018 год, на прошлом турнире в Минске россияне допустили осечку и стали вторыми. В нынешнем году сборная России может завоевать золотые медали как минимум в трех из четырех представленных дисциплинах, чего не было с 2010 года. Без шансов для соперниц Одной из дисциплин, где сборная России скорее всего станет первой, будет женское одиночное катание. Здесь, наверное, и говорить-то толком не о чем, ведь о силе грозного трио Александра Трусова — Анна Щербакова — Алена Косторная уже едва ли не легенды ходят. Говорить о фигуристках из других стран в контексте конкуренции с россиянками бессмысленно — к примеру, лучший результат нынешнего сезона ведущей европейской фигуристки польки Екатерины Кураковой, ранее выступавшей за Россию, уступает абсолютно худшему показателю Трусовой почти на 25 баллов. А лучшим результатам Трусовой, Косторной и Щербаковой она проигрывает от 50 баллов и выше.

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Вполне резонно предполагать, что воспитанницы Этери Тутберидзе заберут себе весь пъедестал. Единственный вопрос — в каком порядке они на нем расположатся. После декабрьского чемпионата России в Cети шутили, что нынешний сезон в женском одиночном катании зеркально повторяет предыдущий. Тогда Щербакова, Косторная и Трусова, выступавшие в ту пору по юниорам, поделили между собой все титулы — от национальных до международных. В нынешнем история и правда начала повторяться — Косторная снова стала обладательницей золота финала Гран-при (на сей раз — взрослого), а Щербакова защитила титул чемпионки России. Чемпионкой мира среди юниоров 2019 года стала Трусова, но об этом мы поговорим в марте — аккурат к старту взрослого мирового первенства. Что же до чемпионата Европы, то среди юниоров этот турнир не проводится, так что предугадать победителя по вышеуказанной аналогии не получится. Если же подойти к вопросу серьезнее, то первое место Трусовой, исходя из результатов первой половины сезона, выглядит наиболее логичным. На текущий момент она единственная из трио, кому пока не удалось завоевать крупный титул (этапы Гран-при в счет не идут), причем и в финале Гран-при, и на чемпионате России Александра оставалась без золотых медалей во многом из-за собственных ошибок.

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В финале серии в Турине она вставила в короткую программу тройной аксель, а в произвольную — сразу пять четверных прыжков. Эта заявка с огромным запасом — лучшая у женщин и одна из сильнейших у мужчин, но выкатывать ее чисто у 15-летней фигуристки пока не получается. На национальном первенстве в Красноярске она упростила контент, отказавшись от акселя и сократив количество четверных в "произволке" до четырех (в утиль ушел нелюбимый сальхов), однако и этого ей с лихвой хватит для золота. Но с одним условием, которому Трусовой пока никак не получается соответствовать, — нельзя допускать ошибок. Вполне возможно, что в этой битве суперсложных элементов ключом к успеху станет психология. Давление на юных россиянок растет от старта к старту, и совладать с ним — задача немногим проще, чем четверные прыжки и тройные аксели. Ситуация у Александры не самая простая, однако, зная ее боевой характер, вполне можно предположить, что она сможет обернуть ее в свою пользу. В целом же шансы всех трех фигуристок абсолютно равны. 16-летняя Косторная владеет действующими мировыми рекордами в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух прокатов (247,59) исполняет по три тройных акселя на две программы и имеет неограниченный запас роста в оценке за компоненты. 15-летняя Щербакова же выполняет в произвольной программе три четверных прыжка, два из которых — самый дорогой из четверных лутц, а другой — второй по стоимости флип. В Красноярске мы все увидели, на что она способна при чистых прокатах, — ее суммарный результат 261,87 балла (неофициальный мировой рекорд) — предел мечтаний для большинства фигуристов в мужской "одиночке". Так что решающим фактором с высокой долей вероятности станет крепость нервов. Россияне — фавориты в мужском одиночном Невероятно, но факт — впервые за много лет российские одиночники входят в число основных претендентов на золото чемпионата Европы. В серии Гран-при нынешнего сезона Александр Самарин и Дмитрий Алиев продемонстрировали впечатляющие результаты и квалифицировались в финал серии, где результаты были уже скромнее — четвертое и шестое места соответственно. В Красноярске Алиев впервые в карьере стал чемпионом России, но при этом допустил внушительное количество ошибок. Самарин же, который на национальном первенстве фактически провалил короткую программу, стал третьим.

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Вторым номером сборной в Граце будет 16-летний Артур Даниелян, выступавший в первой половине сезона по юниорам. На национальном первенстве он взлетел с 13-го места после короткой программы на итоговое второе, застолбив за собой путевку в Австрию. По техническому контенту он пока не входит в мировой топ. В его арсенале лишь один четверной прыжок — сальхов, но при чистых прокатах он все же способен финишировать рядом с призовой тройкой, а то и подняться на пьедестал при ошибках соперников. Алиев и Самарин же просто обязаны бороться за золото. На этом чемпионате Европы у них самые дорогие программы по базовой стоимости, к тому же оба фигуриста получают высокие баллы за компоненты. Конкуренты у них серьезные: компонентный и в меру техничный француз Кевин Эймоз; юный итальянец Даниэль Грассль, в арсенале которого присутствует третий по стоимости четверной — риттбергер; его соотечественник чемпион Универсиады-2019 Маттео Риццо и грузин Морис Квителашвили, занимающийся в группе Этери Тутберидзе. Но при более-менее чистых прокатах россияне должны брать свое. В Граце сборная России отпразднует нерадостный юбилей — десять лет без побед в мужской "одиночке" на чемпионатах Европы. Последним на текущий момент чемпионом Европы из России был Евгений Плющенко. Остается лишь надеяться, что уже совсем скоро эта серия прервется. Пары — да, танцы — под вопросом В соревнованиях спортивных пар сборная России скорее всего будет сильнейшей. Турнирный расклад мог бы быть другим, если бы в Граце выступали победители прошлогоднего чемпионата Европы французы Ванесса Джеймс и Морган Сипрэ, но в этом сезоне они пока не выступали — то ли из-за проблем со здоровьем, то ли из-за обвинения Сипрэ в домогательствах несовершеннолетней фигуристки.

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Фаворитами в борьбе за золото будут многолетние лидеры российской команды и по совместительству двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также молодые Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Причем последние, несмотря на недостаток опыта, в этом противостоянии выглядят предпочтительнее. В текущем сезоне пары трижды встречались между собой (дважды — на этапах Гран-при и еще раз — на чемпионате России), и всякий раз Бойкова с Козловским уезжали с золотыми медалями. В Красноярске Тарасова и Морозов, которые все еще привыкают к новым условиям тренировок у Марины Зуевой в США, показали значительный прогресс по сравнению с Гран-при, но победить воспитанников Тамары Москвиной все равно не удалось. Третья российская пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — одни из основных претендентов на бронзовые медали. Противостоять им будут итальянцы Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе и немцы Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зигерт.

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