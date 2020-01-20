{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

Футболист "Манчестер Юнайтед" Ромеро разбил Lamborghini стоимостью €200 тыс.

Аргентинский вратарь врезался в отбойник на трассе около базы клуба

ТАСС, 20 января. Голкипер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро попал в ДТП, в результате которого разбил свой автомобиль Lamborghini. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Mail.

Авария произошла в понедельник на трассе недалеко от тренировочной базы футбольного клуба. 32-летний Ромеро врезался в отбойник, в результате чего машина застряла под ограждением. Сообщается, что футболист не пострадал.

Аргентинец купил автомобиль стоимостью 170 000 фунтов стерлингов (€200 тыс.) в 2017 году.

Ромеро выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2015 года, присоединившись к команде на правах свободного агента. В текущем сезоне он провел девять матчей во всех турнирах, при этом не пропустив ни одного гола в четырех встречах Лиги Европы.

Всего в активе Ромеро 53 матча за команду, в которых он пропустил 24 мяча. С "Манчестер Юнайтед" он стал победителем Лиги Европы, Кубка и Суперкубка Англии, Кубка лиги. В составе сборной Аргентины выиграл золото на Олимпиаде-2008 в Пекине, а также завоевал серебряные медали чемпионата мира - 2014.

Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Трусова заявила пять четверных прыжков в произвольной программе чемпионата Европы
Короткая программа у женщин пройдет в пятницу, произвольная - в субботу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС