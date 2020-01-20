Футболист "Манчестер Юнайтед" Ромеро разбил Lamborghini стоимостью €200 тыс.

ТАСС, 20 января. Голкипер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро попал в ДТП, в результате которого разбил свой автомобиль Lamborghini. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Mail.

Авария произошла в понедельник на трассе недалеко от тренировочной базы футбольного клуба. 32-летний Ромеро врезался в отбойник, в результате чего машина застряла под ограждением. Сообщается, что футболист не пострадал.

Аргентинец купил автомобиль стоимостью 170 000 фунтов стерлингов (€200 тыс.) в 2017 году.

Ромеро выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2015 года, присоединившись к команде на правах свободного агента. В текущем сезоне он провел девять матчей во всех турнирах, при этом не пропустив ни одного гола в четырех встречах Лиги Европы.

Всего в активе Ромеро 53 матча за команду, в которых он пропустил 24 мяча. С "Манчестер Юнайтед" он стал победителем Лиги Европы, Кубка и Суперкубка Англии, Кубка лиги. В составе сборной Аргентины выиграл золото на Олимпиаде-2008 в Пекине, а также завоевал серебряные медали чемпионата мира - 2014.