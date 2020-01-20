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Футбол в Италии

Фанаты итальянского ФК "Мельфи" сбили насмерть болельщика принципиального соперника

По информации Football Italia, инцидент произошел в автосервисе

ТАСС, 20 января. Фанаты итальянского футбольного клуба "Мельфи", выступающего в третьем по силе дивизионе чемпионата страны, задавили насмерть болельщика принципиального соперника "Вультур Рионеро". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

Жертвой инцидента, произошедшего в воскресенье недалеко от города Потенца, стал 39-летний Фабио Туччарьелло. Также трое человек получили различные травмы, один из них находится в тяжелом состоянии.

По информации источника, полиция по итогам инцидента арестовала 25 фаната, в их числе сбивший Туччарьелло 30-летнего водителя автомобиля. Его имя не называется.

Встреча фанатов произошла случайно в автосервисе, когда болельщики ехали на игры своих клубов.

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