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Мировой футбол

Власти Кипра приняли решение возобновить национальный чемпионат по футболу

Турнир был остановлен 17 января после взрыва автомобиля одного из судей

НИКОСИЯ, 21 января. /ТАСС/. Правительство Республики Кипр и футбольные власти островного государства приняли в понедельник решение о возобновлении розыгрыша национального первенства, остановленного 17 января после взрыва автомобиля одного из арбитров. О решении возобновить матчи футбольного чемпионата объявил глава Кипрской федерации футбола (CFA) Йоргос Кумас.

"Сегодня у нас есть хорошие новости", - сказал он, пояснив, что несостоявшиеся матчи футбольного первенства, которые были изначально запланированы на минувшие выходные дни, теперь пройдут 25 и 26 января, а розыгрыш кубка страны возобновится уже в ближайшую среду.

Решение о возобновлении футбольного чемпионата было принято на встрече министра юстиции и общественного порядка Джорджа Саввидиса с руководством CFA, ассоциацией судей острова и кипрской полиции. На этой встрече рассматривалась ситуация вокруг коррупции в кипрском футболе и практики предполагаемой организации на острове договорных матчей. По ее итогам было объявлено о создании специального полицейского подразделения во главе с Христофоросом Мавроматисом, которое будет заниматься вопросами коррупции в кипрском футболе.

"Полиция продолжит как внимательно следить за развитием ситуации, так и при необходимости принимать меры против коррупции", - пообещал Саввидис. Глава Минюста также подчеркнул, что "судьи не могут пребывать в ощущении, что им грозит опасность". "Они должны знать, что мы собрались здесь, чтобы защитить их", - заявил министр. Саввидис также сказал, что "футбол должен избавиться от черных волков, которые его порочат".

Взрыв и ложное уведомление УЕФА

В пятницу автомобиль 33-летнего судьи Андреаса Константину, обслуживающего матчи кипрского первенства, был заминирован и взорван. Сам арбитр в результате этого инцидента, произошедшего на автостоянке возле его дома, не пострадал. По мнению прессы, покушение на Константину могло стать реакцией на накаленную ситуацию в кипрском футболе, связанную с коррупцией и подкупом судей.

В минувшую субботу Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласился отправить на Кипр команду своих экспертов, чтобы по запросу CFA на месте разобраться с подозрительными инвестициями в ставки на тотализаторе, которые могут свидетельствовать о существующей практике договорных матчей. Запрос на приезд этой делегации был отправлен Кумасом с целью организации консультаций по полученным футбольной федерацией острова от УЕФА "красным уведомлениям" о возможной организации пяти договорных матчей: трех поединков, состоявшихся во втором дивизионе кипрского футбольного первенства, и двух - в розыгрыше кубка страны.

В минувшее воскресенье на Кипре по подозрению в участии в организации двух договорных матчей был арестован 30-летний футболист, однако уже в понедельник его пришлось отпустить за отсутствием улик. Как пояснил официальный представитель кипрской полиции Христос Андреу, задержание производилось на основании уведомления УЕФА, однако содержавшаяся в нем информации оказалась в итоге ошибочной. Ассоциация футболистов Кипра уже назвала этот инцидент позорным.

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