Симмонс и Леонард признаны лучшими игроками недели в НБА

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Разыгрывающий "Филадельфии" Бен Симмонс и форвард "Лос-Анджелес Клипперс" Кавай Леонард признаны лучшими игроками 13-й недели в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Симмонс стал лучшим в Восточной конференции. "Филадельфия" одержала три победы в четырех матчах. Симмонс в среднем набирал 21,3 очка, делал 9,5 подбора и 7,3 передачи.

Леонард стал лучшим в Западной конференции. "Клипперс" одержали три победы в трех встречах. Средние показатели Леонарда составили 38 очков, 4,7 подбора, 5 передач и 2,7 перехвата.

"Филадельфия" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 29 побед и потерпев 16 поражений. "Клипперс" идут вторыми на Западе, имея 30 побед и 13 поражений.