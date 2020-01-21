Аналитики ДВФУ выделили 20 популярных дебютов после анализа 1 млрд шахматных партий

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Специалисты Центра цифрового развития Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) проанализировали 1 млрд шахматных партий и выявили 20 наиболее популярных в мире шахматных дебютов - серий ходов, с которых игроки начинают партию. Об этом ТАСС сообщил аналитик Центра цифрового развития ДВФУ Владислав Гусаров.

Проанализировать данные из открытых источников за последние семь лет специалисты Центра цифрового развития решили во время российской части матча за шахматную корону. Во Владивостоке, на территории ДВФУ, действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь и претендентка на титул Александра Горячкина уже сыграли четыре партии: 16-17 и 19-20 января. Еще две встречи состоятся 22-23 января.

"Уже после начала матча появилась идея сделать аналитику шахматных дебютов и красивую визуализацию для нее. Данные мы взяли из открыты источников - с сайта [для бесплатной игры в шахматы] Lichess.org. Мы сделали частотный анализ, который выложили в открытый доступ", - сообщил Гусаров.

По словам собеседника агентства, результат анализа может быть любопытен для опытных шахматистов. Новичкам же визуализированная аналитика поможет понять, какие комбинации первых ходов стоит учить в первую очередь. Следующим этапом исследования будет выявление шахматных дебютов, которые являются наиболее успешными. Эту работу в ДВФУ планируют завершить в ближайшие несколько недель.

Борьба за шахматную корону

В десятой партии чемпионата мира по шахматам среди женщин Александра Горячкина играла белыми фигурами. Они с Цзюй Вэньцзюнь разыграли дебют, который называется карсбитский вариант ферзевого гамбита. Эта последовательность первых ходов, согласно аналитике ДВФУ, входит в десятку самых популярных дебютов. Как отметил кандидат в мастера спорта по шахматам, историк Дмитрий Олейников, этот дебют буквально вчера разыграли на международном турнире Вейк-ан-Зее в Нидерландах.

Счет по итогам 10 партий - 5,5:4,5 в пользу китаянки. Первые три партии завершились ничейным результатом, в четвертой победа досталась китаянке, в пятой сильнее оказалась россиянка, в шестой и седьмой спортсменки снова не смогли выявить победителя. В восьмой партии сильнее оказалась Горячкина, после чего россиянка проиграла две партии подряд.

Следующая партия состоится в среду, во вторник запланирован выходной. Первая часть матча за шахматную корону проходила в Шанхае, вторая часть во Владивостоке завершится 24 января. В общей сложности шахматистки проведут 12 партий, в случае итоговой ничьей победитель будет выявлен на тай-брейке. Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет €500 тыс.