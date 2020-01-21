Касаткина не смогла выйти во второй круг Australian Open

ТАСС, 21 января. Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла американке Мэдисон Киз в первом раунде Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Общий призовой фонд соревнований составляет $49,1 млн.

22-летняя россиянка проиграла 24-летней американке со счетом 3:6, 1:6. Касаткина занимает 69-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Киз - 11-е. Спортсменки седьмой раз встречались между собой на турнире под эгидой WTA. Все семь матчей выиграла американская теннисистка.

В следующем круге Киз сыграет с победительницей встречи между полькой Магдой Линетт и нидерландкой Аранчей Рус. Их матч пройдет позднее во вторник.

Лучшим результатом Касаткиной на Открытом чемпионате Австралии является выход в третий раунд (2016). Киз доходила до полуфинала в 2015 году.

Открытый чемпионат Австралии завершится 2 февраля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака.