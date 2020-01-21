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Australian Open

Шарапова завершила выступление на Australian Open

Россиянка показала свой худший результат на турнире с 2010 года
Мария Шарапова и Донна Векич AP Photo/Lee Jin-man
Описание
Мария Шарапова и Донна Векич
© AP Photo/Lee Jin-man

ТАСС, 21 января. Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла выйти во второй раунд Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема, проиграв хорватке Донне Векич. Общий призовой фонд соревнований составляет $49,1 млн.

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32-летняя россиянка проиграла 23-летней представительнице Хорватии со счетом 3:6, 4:6. Шарапова, занимающая 145-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), получила специальное приглашение (wild card) на турнир. Векич, располагающаяся в мировом рейтинге на 20-й строчке, имеет 19-й номер посева.

В следующем круге Векич сыграет с победительницей матча между француженкой Ализе Корне и румынкой Моникой Никулеску. Их встреча пройдет позднее во вторник.

Шарапова четырежды выходила в финал Открытого чемпионата Австралии (2007, 2008, 2012, 2015) и один раз становилась чемпионкой турнира (2008). Россиянка показала свой худший результат на турнире с 2010 года, тогда она тоже не смогла преодолеть первый раунд.

Открытый чемпионат Австралии завершится 2 февраля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака.

Теги
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