Шарапова завершила выступление на Australian Open

ТАСС, 21 января. Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла выйти во второй раунд Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема, проиграв хорватке Донне Векич. Общий призовой фонд соревнований составляет $49,1 млн.

32-летняя россиянка проиграла 23-летней представительнице Хорватии со счетом 3:6, 4:6. Шарапова, занимающая 145-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), получила специальное приглашение (wild card) на турнир. Векич, располагающаяся в мировом рейтинге на 20-й строчке, имеет 19-й номер посева.

В следующем круге Векич сыграет с победительницей матча между француженкой Ализе Корне и румынкой Моникой Никулеску. Их встреча пройдет позднее во вторник.

Шарапова четырежды выходила в финал Открытого чемпионата Австралии (2007, 2008, 2012, 2015) и один раз становилась чемпионкой турнира (2008). Россиянка показала свой худший результат на турнире с 2010 года, тогда она тоже не смогла преодолеть первый раунд.

Открытый чемпионат Австралии завершится 2 февраля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака.