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Australian Open

Хачанов вышел во второй круг Australian Open

Россиянин победил в стартовом раунде испанца Вилелью-Мартинеса
Карен Хачанов AP Photo/Trevor Collens
Описание
Карен Хачанов
© AP Photo/Trevor Collens

ТАСС, 21 января. Российский теннисист Карен Хачанов победил испанца Марио Вилелью-Мартинеса в первом раунде Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира Большого шлема. Призовой фонд соревнований составляет $49,1 млн.

23-летний Хачанов победил со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (7:4), 6:3. Матч продолжался 2 часа 53 минуты. Хачанов занимает 17-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), 24-летний Вилелья-Мартинес - 196-е.

Во втором раунде Хачанов встретится с победителем матча между японцем Ясутакой Утиямой и шведом Микаэлем Имером. Их игра завершится позднее во вторник.

Лучшим результатом россиянина на Открытом чемпионате Австралии является выход в третий раунд. До этой стадии Хачанов доходил в прошлом розыгрыше турнира.

Открытый чемпионат Австралии завершится 2 февраля.

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