Россиянка Самсонова проиграла латвийке Остапенко в матче первого круга Australian Open

ТАСС, 21 января. Россиянка Людмила Самсонова уступила латвийке Елене Остапенко в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

21-летняя россиянка уступила со счетом 1:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 15 минут. Самсонова пробилась в основную сетку турнира через квалификацию. Во втором круге Остапенко сыграет с шестой сеяной швейцаркой Белиндой Бенчич.

Самсонова занимает 118-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), россиянка второй раз приняла участие в турнире Большого шлема, на Открытом чемпионате Франции 2019 года она также уступила в первом раунде. Остапенко - победительница "Ролан Гаррос" - 2017, на данный момент занимает 45-е место в рейтинге WTA.

Открытый чемпионат Австралии с призовым фондом $49,1 млн завершится 2 февраля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака.