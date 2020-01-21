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Australian Open

Российская теннисистка Дьяченко проиграла в первом круге Australian Open

Спортсменка уступила американке Даниэле-Роуз Коллинс со счетом 1:6, 6:3, 4:6

ТАСС, 21 января. Россиянка Виталия Дьяченко уступила американке Даниэле-Роуз Коллинс в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Общий призовой фонд соревнований составляет $49,1 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 3:6, 6:4 в пользу 26-летней американки. Матч продолжался 2 часа 4 минуты.

29-летняя Дьяченко занимает 89-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Коллинс - 25-е.

Открытый чемпионат Австралии завершится 2 февраля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака.

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Australian Open
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