Российская теннисистка Дьяченко проиграла в первом круге Australian Open

ТАСС, 21 января. Россиянка Виталия Дьяченко уступила американке Даниэле-Роуз Коллинс в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Общий призовой фонд соревнований составляет $49,1 млн.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 3:6, 6:4 в пользу 26-летней американки. Матч продолжался 2 часа 4 минуты.
29-летняя Дьяченко занимает 89-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Коллинс - 25-е.
Открытый чемпионат Австралии завершится 2 февраля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака.