Российская теннисистка Дьяченко проиграла в первом круге Australian Open

Летние неолимпийские виды спорта

"Спартак" сыграет в группе с "Брагой" и "Фламенго" на клубном ЧМ по пляжному футболу

Турнир пройдет в феврале в Москве, жеребьевка состоялась во вторник в ТАСС

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