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Лига чемпионов

Суд оштрафовал ФК "Локомотив" за нарушения правил безопасности на матче ЛЧ с "Атлетико"

Московский клуб наказан на 100 тыс. рублей

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы оштрафовал на 100 тыс. рублей московский футбольный клуб "Локомотив" за нарушение правил обеспечения безопасности на домашнем матче Лиги чемпионов сезона-2019/20 с испанским "Атлетико". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Матч группового турнира Лиги чемпионов прошел 1 октября 2019 года на домашнем стадионе "Локомотива" и завершился поражением российского клуба со счетом 0:2.

"Преображенский районный суд города Москвы назначил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей футбольному клубу "Локомотив" по ч. 1 ст. 20.32 КоАП РФ за нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований", - сказали в суде.

Согласно материалам, на стадионе отсутствовали досмотровая рентгеновская техника (не менее одной на шесть точек пропуска), система распознавания лиц, средства обнаружения взрывчатых веществ, локализаторы взрыва, а зона осмотра транспортных средств не была оборудована необходимыми техническими средствами, в том числе ручными рентгеновскими сканерами скрытых полостей, средствами обнаружения взрывчатых веществ, локализаторами взрыва.

По итогам группового турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20 "Локомотив" занял последнее место в группе D, не сумев пробиться в плей-офф турнира.

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