Сборная России вышла в финал хоккейного турнира на юношеской Олимпиаде

ЛОЗАННА /Швейцария/, 21 января. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 10:1 в полуфинале хоккейного турнира на юношеских Олимпийских играх. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.

В составе российской сборной шайбы забросили Илья Роговский (4-я и 40-я минуты), Руслан Газизов (10, 35), Иван Мирошниченко (15, 27, 31), Матвей Мичков (16), Илья Квочко (22), Владислав Сапунов (38). За финскую команду шайбой отметился Йоаким Кемелл (20).

В финале, который пройдет в среду, российские хоккеисты встретятся со сборной США. Американцы в полуфинале обыграли команду Канады (2:1). Матч за третье место между канадцами и финнами также пройдет в среду.

На юношеских Играх 2016 года россияне стали бронзовыми призерами, в 2012 году - серебряными.

Сборная России находится на втором месте в общекомандном зачете, имея 28 наград: 9 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых. На первом месте сборная Швейцарии (10-6-8), на третьем - команда Японии (6-6-1).