{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Сборная России вышла в финал хоккейного турнира на юношеской Олимпиаде

В полуфинале россияне обыграли команду Финляндии со счетом 10:1

ЛОЗАННА /Швейцария/, 21 января. /ТАСС/. Сборная России обыграла команду Финляндии со счетом 10:1 в полуфинале хоккейного турнира на юношеских Олимпийских играх. Соревнования проходят в швейцарской Лозанне.

В составе российской сборной шайбы забросили Илья Роговский (4-я и 40-я минуты), Руслан Газизов (10, 35), Иван Мирошниченко (15, 27, 31), Матвей Мичков (16), Илья Квочко (22), Владислав Сапунов (38). За финскую команду шайбой отметился Йоаким Кемелл (20).

В финале, который пройдет в среду, российские хоккеисты встретятся со сборной США. Американцы в полуфинале обыграли команду Канады (2:1). Матч за третье место между канадцами и финнами также пройдет в среду.

На юношеских Играх 2016 года россияне стали бронзовыми призерами, в 2012 году - серебряными.

Сборная России находится на втором месте в общекомандном зачете, имея 28 наград: 9 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых. На первом месте сборная Швейцарии (10-6-8), на третьем - команда Японии (6-6-1).

Теги
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
Реклама на ТАСС
ЧЕ-2020 по водному поло
Российские ватерполистки сыграют с командой Нидерландов в полуфинале чемпионата Европы
В 1/4 финала россиянки обыграли команду Италии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС