Шишкарев ожидает успешного взаимодействия с Матыциным по вопросам развития гандбола

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев ожидает успешного профессионального взаимодействия с новым министром спорта России Олегом Матыциным в вопросах развития гандбола в стране. Об этом Шишкарев сообщил во вторник ТАСС.

Матыцин возглавил Министерство спорта в новом правительстве.

"С Олегом Васильевичем мы взаимодействовали по студенческому спорту. Это исключительно деятельный, компетентный, в меру амбициозный, доброжелательный человек. Все, что касалось взаимодействия и поддержки студенческого спорта, Универсиады, могу рассказать только позитивные впечатления. И это не потому, что сейчас он стал министром, а потому что действительно было так", - сказал Шишкарев.

"Рассчитываю на профессиональное взаимодействие и поддержку нашего вида спорта. Гандбол - это популярный вид, набирающий обороты с точки зрения зрительской аудитории, маркетингового и коммерческого продукта. Желаю новому министру успехов и хочу заверить в лояльности, конструктивных подходах в обеспечении интересов развития гандбола как олимпийского вида спорта в России. Поле для взаимодействия более чем широкое", - добавил собеседник ТАСС.