Семак: ЦСКА выступил инициатором проведения матча против "Зенита" на сборе

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА обратился в "Зенит" с предложением по поводу проведения товарищеского матча на сборе в Испании. Об этом сообщил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, комментарий которого предоставлен ТАСС пресс-службой петербуржцев.

Матч состоится 9 февраля в испанском Бенидорме. Начало встречи запланировано на 16:00 мск.

"Начальник команды ЦСКА обратился к нашему, мы созвонились с [главным тренером ЦСКА Виктором] Гончаренко и договорились по дате и времени матча, - сказал Семак. - Чем больше у нас будет хороших соперников на втором сборе, тем для нас лучше, чтобы как можно большее количество игроков получило игровую практику, чтобы у нас был выбор. Мы планируем сыграть какие-то матчи двумя составами, будет здорово, чтобы все смогли сыграть".

"Зенит" ушел на зимний перерыв лидером таблицы чемпионата России, набрав 45 очков в 19 матчах, ЦСКА с 34 очками в 19 турах занимает четвертое место.