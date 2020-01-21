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Формирование правительства России

Глава Федерации бобслея РФ назвала назначения Матыцина и Чернышенко лучшими из возможных

Матыцин стал министром спорта, Чернышенко - вице-премьером
Президент Федерации бобслея России Елена Аникина Николай Галкин/ТАСС
Описание
Президент Федерации бобслея России Елена Аникина
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент Федерации бобслея России Елена Аникина считает назначения Олега Матыцина на пост министра спорта и Дмитрия Чернышенко вице-премьером РФ лучшими из возможных. Об этом Аникина рассказала ТАСС.

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Матыцин и Чернышенко были назначены на свои посты во вторник.

"Это просто замечательные и умнейшие назначения обоих этих людей. Я их обоих знаю - это менеджеры высокого порядка, супер-руководители, очень грамотные. Мне кажется, что лучше ничего придумать невозможно. Я работала вместе с этими людьми и самого высочайшего мнения о них, считаю, что подобные назначения помогут нам принципиально изменить ситуацию в спорте к лучшему" - отметила Аникина.

С 2015 года Матыцин возглавляет Международную федерацию университетского спорта. Чернышенко являлся главой оргкомитета Олимпийских игр в Сочи, а с конца 2014 года является президентом Континентальной хоккейной лиги.

Теги
РоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичФормирование правительства России
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