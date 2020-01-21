Филатов: бывший министр спорта РФ Колобков вывел шахматы в стране на новый уровень

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов поблагодарил Павла Колобкова за работу на посту министра спорта - он сумел вывести шахматы на новый уровень в стране. Об этом Филатов сказал ТАСС.

Во вторник президент России Владимир Путин назначил главу Международной федерации университетского спорта Олега Матыцина министром спорта РФ.

"Матыцина не знаю, поэтому сложно комментировать. Но скажу, что мы очень признательны и благодарны Павлу Анатольевичу Колобкову - он оказывал большую поддержку шахматам. Сейчас хочу поблагодарить его за ту работу, что он проделал. Мы действующие чемпионы мира и Европы, принимаем международные соревнования, и шахматы вышли на большой, новый уровень. В том числе благодаря Колобкову", - сказал Филатов.

Колобков занимал пост главы Минспорта России с октября 2016 года.