Глава Союза конькобежцев России Кравцов отметил большой руководящий опыт Матыцина

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Новый министр спорта России Олег Матыцин обладает большим опытом руководящей деятельности, он успешно проявил себя на постах в Российском студенческом спортивном союзе и Международной федерации студенческого спорта. Такое мнение ТАСС во вторник высказал глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Матыцин возглавил Министерство спорта в новом правительстве.

"Матыцин очень хорошо проявил себя как руководитель Российского студенческого спортивного союза, как глава Международной федерации студенческого спорта. У него большой опыт руководящей работы, и он готов к тому, чтобы достойно справиться с этой работой", - сказал Кравцов.