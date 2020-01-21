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Формирование правительства России

Глава Союза конькобежцев России Кравцов отметил большой руководящий опыт Матыцина

Во вторник Матыцин был назначен новым министром спорта
Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов Сергей Фадеичев/ТАСC
Описание
Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов
© Сергей Фадеичев/ТАСC

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Новый министр спорта России Олег Матыцин обладает большим опытом руководящей деятельности, он успешно проявил себя на постах в Российском студенческом спортивном союзе и Международной федерации студенческого спорта. Такое мнение ТАСС во вторник высказал глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Матыцин возглавил Министерство спорта в новом правительстве.

"Матыцин очень хорошо проявил себя как руководитель Российского студенческого спортивного союза, как глава Международной федерации студенческого спорта. У него большой опыт руководящей работы, и он готов к тому, чтобы достойно справиться с этой работой", - сказал Кравцов.

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РоссияФормирование правительства России
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