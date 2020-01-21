Российская федерация баскетбола окажет максимальную поддержку Чернышенко и Матыцину

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) будет максимально содействовать Дмитрию Чернышенко и Олегу Матыцину, которые были назначены на должности вице-премьера и министра спорта России соответственно. Об этом ТАСС заявил президент РФБ Андрей Кириленко.

Чернышенко и Матыцин были назначены на свои посты во вторник. С 2015 года Матыцин возглавляет Международную федерацию университетского спорта (FISU). Чернышенко являлся главой оргкомитета Олимпийских игр в Сочи, а с конца 2014 года является президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Перемены огромные в принципе в политике сейчас, только время покажет. И Чернышенко, и Матыцин уже имели большой опыт в спорте на разных уровнях, поэтому желаю им удачи на новых постах. А мы в свою очередь постараемся помочь максимально", - сказал Кириленко.