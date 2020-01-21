Фетисов: Матыцин и Чернышенко смогут вернуть доброе имя российскому спорту

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Новый министр спорта РФ Олег Матыцин и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко смогут справиться с проблемами и вернуть российскому спорту доброе имя. Такое мнение ТАСС высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов.

"Профессиональные люди, понимающие суть дела. Дмитрий Николаевич взялся за непростое дело, возглавив оргкомитет Олимпийских игр, которые были признаны одними из лучших в истории. С Олегом Матыциным мы работали вместе за продвижение студенческого спорта в стране. У него профессиональный подход и знания, самое главное, что оба имеют международный опыт общения", - отметил Фетисов.

"Это самое необходимое, чтобы наладить взаимоотношения и закончить всю эту непростую историю с имиджем российского спорта. Это те ребята, которые смогут вернуть доброе имя российскому спорту. Мне кажется, что Матыцин приступит к тому, чтобы сделать студенческий спорт основой всего нашего спорта. Это важнейшее направление, надеюсь на взаимное сотрудничество по всем этим направлениям", - добавил он.

Фетисов назвал Чернышенко одним из самых сильных менеджеров, которого он знает. "Надеемся на успехи, изменения, стратегию и системный подход во всем", - заключил Фетисов.

"Колобков стал заложником ситуации в российском спорте"

Фетисов считает, что бывший министр спорта РФ Павел Колобков стал заложником ситуации в российском спорте. "Павел Анатольевич, как мне кажется, был заложником всей этой истории. Все, что произошло, произошло до него. Все, что сегодня нам досталось - это работа предыдущего министра. Я считаю, что это все одна эпоха - эпоха Виталия Мутко", - считает Фетисов.

Колобков занимал пост главы Минспорта России с октября 2016 года. Матыцин с 2015 года возглавляет Международную федерацию университетского спорта.