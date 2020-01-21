Мамиашвили: студенческий спорт под руководством Матыцина стал более статусным

Указ о назначении Матыцина министром был подписан президентом РФ во вторник. Ранее он возглавлял РССС и был ректором Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Матыцин также возглавляет FISU.

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Благодаря работе нового министра спорта РФ Олега Матыцина в качестве президента сначала Российского студенческого спортивного союза (РССС), а потом и Международной федерации университетского спорта (FISU) студенческий спорт стал более значимым и статусным. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

"Матыцин полностью аффилирован в процесс, знает какие вызовы перед нами стоят. Студенческий спорт под его руководством стал еще более значимым и статусным, - сказал Мамиашвили. - Он прошел путь от главы кафедры до руководителя крупнейшего российского вуза. Сейчас наша задача сомкнуть ряды, чтобы выполнить задачи, озвученные в послании президента, проблем немало".

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков возглавлял ведомство с октября 2016 года. "Я надеюсь, что наше взаимодействие с Павлом Колобковым не прекратится, что мы в любой момент можем быть на связи - его опыт нам очень нужен. Он работал в непростых условиях для российского спорта, выполняя непростые задачи, поставленные главой государства", - отметил Мамиашвили.

"Мы делали одно дело. Элемент обновления, смены всегда был и будет - ни один человек в кресле министра не родился. Время каждый раз требует новой динамики, новых решений. Но я не без удовольствия хочу напомнить - мы оба армейцы, Колобков - настоящий офицер, который много сделал для нашей отрасли, и ничего, кроме добрых слов, я в его адрес сказать не могу", - заключил собеседник агентства.