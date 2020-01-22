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НХЛ

"Рейнджерс" проиграли "Айлендрес" в матче НХЛ. Бучневич забросил шайбу

Встреча завершилась со счетом 2:4
Павел Бучневич AP Photo/Kathy Willens
Описание
Павел Бучневич
© AP Photo/Kathy Willens

ТАСС, 22 января. "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграл "Нью-Йорк Айлендерс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:4.

В составе хозяев шайбы забросили российский форвард Павел Бучневич (54-я минута) и Крис Крайдер (55). Голкипер Александр Георгиев отразил 14 из 18 бросков. Бучневич в текущем сезоне набрал 26 (8 шайб + 18 передач) очков. У гостей голами отметились Джошуа Бэйли (14), Энтони Бовилье (17), Андерс Ли (30) и Брок Нельсон (44).

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин не участвовал во встрече. Россиянин 18 января покинул тренировку команды из-за повреждения, однако в понедельник вышел на лед в игре против "Коламбуса" (1:2). На следующий день он вновь пропустил тренировку. По словам главного тренера клуба Дэвида Куинна, у нападающего травма верхней части тела.

"Рейнджерс" занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 50 очков после 47 матчей. "Айлендерс" идут четвертыми с 63 очками в 49 играх.

В другом матче игрового дня "Каролина" победила дома "Виннипег" со счетом 4:1. Российский нападающий Андрей Свечников сделал две результативные передачи. В активе форварда теперь 45 (19+26) очков. Также "Бостон" на своей площадке взял верх над "Вегасом" со счетом 3:2, а "Филадельфия" обыграла "Питтсбург" - 3:0.

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