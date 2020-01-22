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НХЛ

Гол Дадонова помог "Флориде" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3
Евгений Дадонов AP Photo/Jeff Roberson
Описание
Евгений Дадонов
© AP Photo/Jeff Roberson

ТАСС, 22 января. "Чикаго" проиграл "Флориде" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:4.

В составе победителей шайбы забросили российский нападающий Евгений Дадонов (25-я минута) и Фрэнк Ватрано (27, 31, 40). У проигравших отличились Кирби Дак (34), Дрэйк Каджула (45) и Патрик Кейн (59).

Дадонов забросил 23-ю шайбу в нынешнем сезоне, также на его счету 17 результативных передач. Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 32 броска из 35.

"Флорида" одержала шестую победу подряд и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 61 очко в 49 матчах. "Чикаго" идет 10-м на Западе с 54 очками в 51 игре. В следующей встрече "Флорида" 1 феврали в гостях сыграет с "Монреалем". "Чикаго" днем позже на выезде встретится с "Аризоной".

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