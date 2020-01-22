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Зимние олимпийские виды спорта

Путин назвал фигурное катание изящным видом спорта

Президент назвал "ошеломляющими" успехи россиян в этом виде спорта

СОЧИ, 22 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил "ошеломляющие" успехи россиян в фигурном катании и назвал этот вид спорта ярким, красивым и элегантным. Таким мнением поделился в среду глава государства на встрече со студентами образовательного центра "Сириус" в Сочи.

"Такой яркий, красивый, элегантный вид спорта, как фигурное катание, привлекает внимание. Особенно сейчас, когда наши спортсмены, и особенно спортсменки молодые, добиваются таких ошеломляющих результатов. К этому всегда прислушиваются миллионы людей. И это не шутки, это важно, когда люди, имеющие отношение к какому-то виду деятельности, который привлекает внимание миллионов людей, делают еще и другую позитивную работу - она только эффективнее становится, потому что люди прислушиваются к вам", - сказал президент студентам.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЗимние олимпийские виды спорта
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