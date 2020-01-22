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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Третьяк: сборная РФ по хоккею играла с хорошей самоотдачей во всех матчах на юношеских ОИ

Российские хоккеисты стали победителями юношеской Олимпиады, обыграв в финале американцев со счетом 4:0

МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские хоккеисты показали хорошую самоотдачу во всех матчах на юношеских Олимпийских играх, которые завершились в швейцарской Лозанне. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

В финале хоккейного турнира россияне обыграли команду США со счетом 4:0. Эта золотая медаль позволила сборной России победить в медальном зачете Игр.

"Самое главное, что эта медаль решила судьбу командного зачета: мы обошли швейцарцев и заняли первое место. У нас шикарная команда, у нее хорошее будущее, ребята катаются хорошо. Они играли с самоотдачей, буквально зубами шайбу ловили. Пропустили только три шайбы на турнире", - сказал Третьяк.

"Тренеры молодцы, создали такую команду, которая всем нравится. Ребята выполнили все указания тренеров. Дай бог, чтобы эти игроки доросли до уровня сборной и Континентальной хоккейной лиги", - добавил он.

Сборная России выиграла общекомандный медальный зачет, завоевав 29 медалей: 10 золотых, 11 серебряных, 8 бронзовых. Второе место на Играх в Лозанне заняли спортсмены из Швейцарии (10-6-8), третьими стали японцы (9-7-1).

Теги
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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