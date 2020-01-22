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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Поздняков: успех россиян на юношеских ОИ в Лозанне говорит о правильной работе ОКР

Сборная России одержала победу в общем зачете, завоевав 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых наград

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Победа сборной России на юношеских Олимпийских играх в Лозанне говорит о том, что Олимпийский комитет России (ОКР) работает в верном направлении. Об этом ТАСС рассказал президент ОКР Станислав Поздняков.

Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете, выиграв 29 наград - 10 золотых, 11 серебряных, 8 бронзовых. Второе место на Играх в Лозанне заняли спортсмены из Швейцарии (10-6-8), третьими стали японцы (9-7-1).

"Безусловно, в сложных условиях, в которых сегодня находится российский спорт, такие вещи добавляют оптимизма. У нас очень хорошая молодежь, растет хорошее поколение ребят. И в конечном итоге, это говорит, что все мы делаем правильно", - сказал Поздняков.

"Вчера встречался с [президентом Международного олимпийского комитета Томасом] Бахом, обсуждали перспективы последнего дня Олимпиады. Он сказал: "Швейцария на первом месте, вам будет тяжело". Я ответил: "Вы знаете, во-первых, о шансах можно думать только после преодоления финишной черты, а во-вторых, у нас в России так - выиграла российская команда хоккейный финал, значит и Олимпиаду выиграла".

На вопрос ТАСС, не вспоминал ли глава ОКР во время хоккейного финала юношеских Игр о взрослом в Пхёнчхане, он ответил: "Сегодня наших хоккеисты не заставили нас так переживать, как в Пхёнчхане. Поставили вишенку на торт нашей командной победы, и это исторический момент - мы впервые выиграли командный зачет, хоккеисты - хоккейный турнир".

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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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