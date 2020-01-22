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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Прокат Бойковой и Козловского на ЧЕ вдохновили их тренера Москвину на стихи

Спортсмены побили мировой рекорд в которой программе, показав результат 82,34 балла

ГРАЦ /Австрия/, 23 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Безошибочный прокат спортивной пары Александры Бойковой и Дмитрия Козловского вдохновил их тренера Тамару Москвину на сочинение стихотворения. Об этом Москвина рассказала ТАСС после выступления спортсменов.

Бойкова и Козловский, которых тренируют Москвина и Артур Минчук, лидируют после короткой программы с результатом 82,34 балла. Предыдущий мировой рекорд был установлен китайцами Суй Вэньцзин и Хань Цуном на этапе Гран-при в Японии - 81,27 балла.

"Тренеры довольны тем, что они все сделали безошибочно, красиво. Кататься последними после таких сильных пар было сложно, поэтому мы довольны. Я даже стихотворение по этому поводу сочинила. Дима с Сашей - гордость наша, а Артур с Тамарою тренируют парою", - сообщила Москвина.

Минчук отметил, что фигуристам, выступающим на взрослом уровне второй сезон, пока не хватает уверенности. "От старта к старту мы стараемся вычистить программы и добавить им уверенности, они еще молодые, им немного не хватает опыта. Даже на тех же тренировках, хотелось бы от них более широкого и менее скованного катания. Но прокатом сегодня я доволен, хотя у тренеров всегда есть причины придраться".

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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