Фигуристы Степанова и Букин отметили, что им непонятны оценки за короткую программу на ЧЕ

ГРАЦ /Австрия/, 23 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин не поняли оценки за выступление с ритм-танцем на чемпионате Европы, который проходит в австрийском Граце. Такое мнение спортсмены высказали журналистам.

"Очень радует, что здесь хороший лед, несмотря на то, что здесь надувное здание и довольно душно, - сказала Степанова. - Когда-то давным-давно у нас были показательные выступления, был такой маленький каточек, но там лед был плохой, в отличие от того, что здесь. На чемпионате Европы собрались все лучшие спортсмены, и дело не в том, где он проводится, поэтому, конечно, [атмосфера крупного турнира] ощущается".

"Если сравнивать с Японией (этапом Гран-при в Саппоро - прим. ТАСС), мы выиграли у них [Гиньяр и Фаббри], сейчас так. Сами оценки пока непонятны, потому что все вроде бы было чисто. Посмотрим еще", - добавил Букин.

"Конечно, коррективы были внесены еще до чемпионата России, там мы выполнили программу намного лучше, исправили недочеты. Здесь мы тоже старались исправить, пытаемся работать после каждого старта, улучшать программу и слушать тех людей, которые нам что-то говорят", - заключил фигурист.

Произвольный танец дуэты представят 25 января.