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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Фигуристы Степанова и Букин отметили, что им непонятны оценки за короткую программу на ЧЕ

Россияне показали четвертый результат в ритм-танце
Александра Степанова и Иван Букин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Степанова и Иван Букин
© Сергей Бобылев/ТАСС

ГРАЦ /Австрия/, 23 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин не поняли оценки за выступление с ритм-танцем на чемпионате Европы, который проходит в австрийском Граце. Такое мнение спортсмены высказали журналистам.

Степанова и Букин за ритм-танец получили 83,65 балла, заняв четвертое место, третьими стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (84,66).

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"Очень радует, что здесь хороший лед, несмотря на то, что здесь надувное здание и довольно душно, - сказала Степанова. - Когда-то давным-давно у нас были показательные выступления, был такой маленький каточек, но там лед был плохой, в отличие от того, что здесь. На чемпионате Европы собрались все лучшие спортсмены, и дело не в том, где он проводится, поэтому, конечно, [атмосфера крупного турнира] ощущается".

"Если сравнивать с Японией (этапом Гран-при в Саппоро - прим. ТАСС), мы выиграли у них [Гиньяр и Фаббри], сейчас так. Сами оценки пока непонятны, потому что все вроде бы было чисто. Посмотрим еще", - добавил Букин.

"Конечно, коррективы были внесены еще до чемпионата России, там мы выполнили программу намного лучше, исправили недочеты. Здесь мы тоже старались исправить, пытаемся работать после каждого старта, улучшать программу и слушать тех людей, которые нам что-то говорят", - заключил фигурист.

Произвольный танец дуэты представят 25 января.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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