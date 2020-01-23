Фигуристы Синицина и Кацалапов назвали легчайшим исполнение ритм-танца на ЧЕ

За короткую программу фигуристы получили 88,73 балла и занимают второе место. Они отстают от лидирующих французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона лишь на 0,05 балла.

ГРАЦ /Австрия/, 23 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, катались легчайшим образом в ритм-танце чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом они сообщили журналистам.

"Каталось круто сегодня, легчайше, не знаю, как так получилось, - сказал Кацалапов. - Готовились, работали на тренировках, но сегодня было все легче и легче, хотелось еще продолжить. Тренеры довольны, оценка высокая".

Кацалапов выступал в ритм-танце без пиджака. "Здесь жарко, поэтому мне и так, и так было бы тяжело кататься", - отметил фигурист.

"Ожидания оправдались, конечно, - добавил Кацалапов. - С хорошим прокатом хотели получить высокие баллы. На Гран-при мы их набирали, но в финале моя ошибка не позволила побороться вообще ни за что".

Как дома

Синицина оценила атмосферу турнира как домашнюю. "На самом деле было классно выступать, вытащили такой номер, перед нами были Сара с Кириллом (испанцы Сара Уртадо и Кирилл Халявин, занимающиеся в группе тренера Александра Жулина вместе с россиянами, - прим. ТАСС), чувствовали себя, как дома, как на тренировке, - сказала она. - Не было даже такой тряски".

Также фигуристы высказались относительно небольшой разницы в баллах с французами. "У нас такого близкого [разрыва] еще не было. Но я повторюсь - с хорошим прокатом получили хорошие оценки. Не знаю, как откатались ребята - может, там на 130 баллов короткая программа была", - добавил Кацалапов.

Произвольный танец фигуристы представят в субботу.