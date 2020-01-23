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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Фигурист Алиев заявил, что победный прокат на чемпионате Европы дался ему тяжело

Россиянин стал первым за восемь лет представителем страны, который смог выиграть золото турнира
Дмитрий Алиев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Дмитрий Алиев
© Сергей Бобылев/ТАСС

ГРАЦ /Австрия/, 24 января. /ТАСС/. Прокат произвольной программы российского фигуриста Дмитрия Алиева на победном для него чемпионате Европы в австрийском Граце дался спортсмену тяжело. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Алиев по сумме двух прокатов набрал 272,89 балла и стал первым за восемь лет российским фигуристом, который победил на чемпионате Европы. После окончания выступления Алиев не смог сдержать слез.

"В конце программы, когда осознал, что прокат получился достойным, у меня всплыли в голове картинки, как я готовился к турниру, - сказал он. - Мне кажется, это слезы радости и преодоления самого себя. Эмоционально прокат был для меня тоже трудным, так как переживал и волновался. Но сейчас я очень счастлив, благодарен себе и своим тренерам за сегодняшний день".

Также фигурист рассказал о своем состоянии перед выходом на лед. "Тренировочный процесс был своеобразный, но интересный для меня, до этого турнира перед отъездом у меня была успешная тренировка, но ошибки присутствовали, что приводит к неверию, ставит все под сомнение. Когда приехал на турнир, начал заряжаться дополнительной энергией, мне нравится атмосфера на катке - домашняя она какая-то, я чувствовал себя в своей тарелке, однако сконцентрироваться было тяжело. Поехали первые номера в разминке, а у меня начали гореть уши и локти, понимаю, что это не очень правильно, начинаю перегорать, но я сказал для себя важные и правильные слова, которые помогли, также музыка меня ведет и не дает расслабиться, особенно во второй половине", - добавил фигурист.

Чемпионат Европы завершится 26 января.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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