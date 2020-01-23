Фигурист Алиев заявил, что победный прокат на чемпионате Европы дался ему тяжело

ГРАЦ /Австрия/, 24 января. /ТАСС/. Прокат произвольной программы российского фигуриста Дмитрия Алиева на победном для него чемпионате Европы в австрийском Граце дался спортсмену тяжело. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Алиев по сумме двух прокатов набрал 272,89 балла и стал первым за восемь лет российским фигуристом, который победил на чемпионате Европы. После окончания выступления Алиев не смог сдержать слез.

"В конце программы, когда осознал, что прокат получился достойным, у меня всплыли в голове картинки, как я готовился к турниру, - сказал он. - Мне кажется, это слезы радости и преодоления самого себя. Эмоционально прокат был для меня тоже трудным, так как переживал и волновался. Но сейчас я очень счастлив, благодарен себе и своим тренерам за сегодняшний день".

Также фигурист рассказал о своем состоянии перед выходом на лед. "Тренировочный процесс был своеобразный, но интересный для меня, до этого турнира перед отъездом у меня была успешная тренировка, но ошибки присутствовали, что приводит к неверию, ставит все под сомнение. Когда приехал на турнир, начал заряжаться дополнительной энергией, мне нравится атмосфера на катке - домашняя она какая-то, я чувствовал себя в своей тарелке, однако сконцентрироваться было тяжело. Поехали первые номера в разминке, а у меня начали гореть уши и локти, понимаю, что это не очень правильно, начинаю перегорать, но я сказал для себя важные и правильные слова, которые помогли, также музыка меня ведет и не дает расслабиться, особенно во второй половине", - добавил фигурист.

Чемпионат Европы завершится 26 января.