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Australian Open

Первая ракетка России Александрова не смогла выйти в четвертый круг Australian Open

Спортсменка уступила чешке Петре Квитовой
Екатерина Александрова EPA-EFE/ROMAN PILIPEY
Описание
Екатерина Александрова
© EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

ТАСС, 24 января. Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Общий призовой фонд соревнований составляет $49,1 млн.

В матче третьего раунда россиянка, которая имеет на турнире 25-й номер посева, уступила представительнице Чехии Петре Квитовой со счетом 1:6, 2:6. 25-летняя Александрова является первой ракеткой России, занимая в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 28-е место. 29-летняя Квитова располагается на восьмой позиции.

В следующем круге Квитова, посеянная под седьмым номером на турнире, сыграет с победительницей матча между гречанкой Марией Саккари (22) и американкой Мэдисон Киз (10). Их матч пройдет позднее в пятницу.

Александрова четвертый раз в карьере выступала на Открытом чемпионате Австралии. Выйдя в третий круг, она показала свой лучший результат на турнире. Квитова является финалисткой прошлогоднего розыгрыша. В решающей встрече она уступила японке Наоми Осаке.

Открытый чемпионат Австралии завершится 2 февраля.

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