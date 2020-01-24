Тренер академии "Авангарда" временно отстранен из-за жестокого обращения с хоккеистами

МОСКВА, 24 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренер команды хоккейной академии "Авангарда" из Балашихи среди игроков 2010 года рождения Игорь Николаев отстранен от обязанностей на время расследования инцидента, связанного с жестоким обращением с подопечными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Авангарда".

Ранее в Telegram-канале Life Shot появилось видео, на котором Николаев во время тренировки бьет детей по голове клюшкой.

"Поступило обращение родителей игроков команды 2010 года рождения, клуб запросил видеоматериалы с тренировок. Сейчас проводится проверка, на время которой тренер отстранен от выполнения своих обязанностей", - сообщили в пресс-службе.

Омский "Авангард", проводящий домашние матчи в подмосковной Балашихе, занимает второе место в Восточной конференции.