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КХЛ

"Авангард" уволил тренера академии из-за жестокого обращения с хоккеистами

Игорь Николаев во время тренировки бил детей по голове клюшкой

ТАСС, 24 января. Омский "Авангард" объявил об увольнении тренера команды среди игроков 2010 года рождения из хоккейной академии клуба в Балашихе Игоря Николаева из-за инцидента, связанного с жестоким обращением с подопечными. Об этом сообщает пресс-служба "Авангарда".

В пятницу в Telegram-канале Life Shot появилось видео, на котором Николаев во время тренировки бьет детей по голове клюшкой.

"Получив сигнал о нарушениях кодекса этики, который принят в академии "Авангарда", клуб незамедлительно начал проверку в отношении тренера команды 2010 года рождения хоккейной академии в Балашихе Игоря Николаева, - сказал директор по развитию академии "Авангарда" Никита Тарасевич. - Изучив имеющиеся видеоматериалы, мы решили расстаться с этим специалистом, хотя часть родителей хоккеистов выступала за то, чтобы оставить Николаева в системе академии, учитывая его заслуги".

"Клуб находит методы работы Игоря Николаева с детьми в приведенных видеофрагментах абсолютно неприемлемыми как с профессиональной, так и с человеческой точки зрения, - добавил Тарасевич. - В хоккейной академии "Авангард" существует этический кодекс работы с воспитанниками, придерживаться которого обязаны все наставники. Главной целью работы с детьми в нашей академии является воспитание гармонично развитой личности, а не сиюминутный результат. Поэтому тренировочный процесс строится на принципах уважения, заботы и внимания".

Также Тарасевич отметил, что клуб постарался провести проверку в максимально сжатые сроки и продолжит придерживаться принципов строгого контроля всех тренировочных процессов во всех филиалах академии "Авангарда". "Постараемся сделать все возможное, чтобы подобные инциденты не повторились в будущем. С тренерским составом будет еще раз проведена разъяснительная работа", - заключил директор по развитию академии "Авангарда".

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