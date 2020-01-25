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НХЛ

Василевский стал вторым в конкурсе на лучшую серию сейвов в мастер-шоу Матча звезд НХЛ

Российский голкипер "Тампы" отразил девять буллитов подряд
Андрей Василевский и Нико Хишир AP Photo/Jeff Roberson
Описание
Андрей Василевский и Нико Хишир
© AP Photo/Jeff Roberson

ТАСС, 25 января. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский стал вторым в конкурсе на самую длинную серию сейвов в мастер-шоу Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), прошедшем в Сент-Луисе. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Соперниками Василевского по этому конкурсу были Брэйден Холтби ("Вашингтон"), Джордан Биннингтон ("Сент-Луис"), Фредерик Андерсен ("Торонто"), Якоб Маркстрём ("Ванкувер"), Давид Риттих ("Калгари"), Тристан Джерри ("Питтсбург") и Коннор Хеллебайк ("Виннипег"). Победителем стал Биннингтон, отразивший 10 бросков подряд. На счету Василевского девять сейвов, а замкнул тройку Андерсен (7). В прошлом году россиянин тоже занял второе место, а выиграл голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Хенрик Лундквист.

Победителем конкурса на скорость стал нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" Мэтью Барзал. Канадец преодолел дистанцию за 13,175 секунды, что стало третьим результатом в истории. До этого три года подряд побеждал нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, который в этот раз пришел вторым - 13,215 секунды.

Самый сильный бросок продемонстрировал защитник "Монреаля" Ши Уэбер. Шайба после его удара полетела со скоростью 171,4 км/ч. Защитник стал победителем конкурса четвертый раз. Второе место занял защитник "Вашингтона" Джон Карлсон (167,4 км/ч), третье - форвард "Ванкувера" Элиас Петтерссон (164,4 км/ч).

Впервые в истории мастер-шоу проходила встреча между лучшими хоккеистками Канады и США. Команды провели два периода по 10 минут в формате "три на три". Победу одержали канадки со счетом 2:1. Обе шайбы у победительниц забросила Мелоди Дауст, у проигравших отличилась Алекс Каваллини.

В конкурсе на точность броска лучшим стал защитник "Каролины" Джейкоб Славин, он поразил пять мишеней за 9,505 секунды. Второе место занял форвард "Эдмонтона" Леон Драйзайтль (10,257), третье - нападающий "Флориды" Джонатан Юбердо (13,704). Уик-энд в Сент-Луисе завершится в ночь на воскресенье Матчем звезд НХЛ, в котором сыграют команды четырех дивизионов.

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