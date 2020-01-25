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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Зуева сообщила, что фигуристы Тарасова и Морозов начали работать с психологом

На чемпионате Европы в австрийском Граце российская пара завоевала серебряные награды

ГРАЦ /Австрия/, 25 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, начали сотрудничество с психологом, который помогает спортсменам в работе над стабильностью. Об этом ТАСС рассказала тренер Марина Зуева, с которой спортсмены в нынешнем сезоне работают в США.

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Тарасова и Морозов стали серебряными призерами чемпионата Европы, проходящего в австрийском Граце, спортсмены набрали в сумме 208,64 балла. Чемпионами Европы стали россияне Александр Бойкова и Дмитрий Козловский (234,58), третье место заняли их соотечественники Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (206,53).

"По сравнению с тем, что я видела раньше, они раскрылись эмоционально, научились создавать образ и представлять его на льду, - сказала Зуева. - Это новый для них опыт, на это уходит много эмоций, это другая работа для них. В произвольной программе ошибок было не так много, они были на прыжках, и они происходили и в прошлых сезонах - это совсем не сюрприз. Они начали работу над стабильностью с психологом - это была моя идея, я считаю, это необходимая часть подготовки атлетов".

"Не считаю серебро чемпионата Европы провалом - это большой шаг вперед для них. Они получают новую информацию, концентрируются на других вещах - это трудно", - сказала Зуева.

Тренер сообщила, что Тарасова и Морозов вернутся в США в начале февраля: "Они приедут обратно в США в начале февраля, у нас будет пять недель на подготовку. Будем работать по плану, к нам приедет Максим Траньков. Будем укреплять волю к победе".

На вопрос ТАСС, насколько психологически сложно будет выступать спортсменам на чемпионате мира без золота предшествовавшего ему чемпионата Европы, Зуева сказала: "Если на ошибках не учишься, это, конечно, критично. Если учатся - шаг к победе".

Теги
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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