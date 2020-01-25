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Кубок Федерации по теннису

Сбор российских теннисисток перед Кубком Федерации начнется 3 февраля в Румынии

Как рассказал ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, в состав команды точно войдут Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и Анна Калинская
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сбор женской команды России по теннису перед отборочным матчем Кубка Федерации пройдет в 400 км от Бухареста и начнется 3 февраля. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Матч отборочного раунда Кубка Федерации между сборными России и Румынии пройдет 7-8 февраля в Клуже-Напоке (Румыния).

"Команда начнет сбор через понедельник, 3 февраля, место в 400 км под Бухарестом, - сказал Тарпищев. - Тренерский штаб сборной практически определился с составом. Точно будут Екатерина Александрова, Вероника Кудерметова и Анна Калинская".

Матчи Мировой группы Кубка Федерации с 2020 года проводятся по новому формату. В отборочном раунде сыграют 16 сборных, восемь победителей противостояний выйдут в финальный раунд, который пройдет в Будапеште (14-19 апреля). Там к ним присоединятся финалисты прошлогоднего финала Кубка Федерации (сборные Австралии и Франции), сборная Венгрии (организатор финального турнира) и обладатель wild card.

В финальном раунде 12 команд будут разделены на четыре группы, лучшие коллективы по итогам группового этапа выйдут в полуфинал, финалисты получат право на участие в решающем раунде следующего розыгрыша турнира. Соревнования будут длиться в течение одной недели, матчи будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной.

Сборная России четыре раза выигрывала Кубок Федерации (2004, 2005, 2007, 2008), еще семь раз россиянки играли в финале турнира. Последний раз российская команда выходила в финал Кубка Федерации в 2015 году, тогда теннисистки уступили сборной Чехии.

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Тарпищев, Шамиль АнвяровичКубок Федерации по теннису
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