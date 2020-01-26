Барышева: шорт-трекисту Елистратову было сложно бороться с венграми на чемпионате Европы

Елистратов на турнире в венгерском Дебрецене стал обладателем бронзовых наград на дистанциях 500 м и 1000 м и чемпионом Европы на 3000 м. Также Елистратов занял третье место в многоборье, набрав 65 баллов и уступив представителям Венгрии Шаолину Сандору Лю (75) и Шаоану Лю (77). В составе российской сборной Елистратов также завоевал золотую медаль в эстафете.

"Мы ждали от Семена такого результата, но ему было особенно сложно на этом чемпионате. На венгерском льду он боролся с братьями Лю, которые в итоге заняли первое и второе места в многоборье. Семен в этом сезоне тренируется вместе с венгерской командой, и это очень нелегко - соревноваться с теми спортсменами, с которыми ты бок о бок тренируешься. Тем более, когда понимаешь, что соревнования проходят на родном для соперников катке", - пояснила Барышева.

"Несмотря на все эти сложности, Семен большой молодец. Победа в суперфинале, две бронзовые награды - это очень здорово", - отметила собеседница ТАСС.