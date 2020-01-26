Российские борцы выиграли медальный зачет на мемориале Ивана Ярыгина

КРАСНОЯРСК, 27 января. /ТАСС/. Российские борцы одержали победу в общем зачете на международном турнире по вольной борьбе памяти Ивана Ярыгина. Соревнования проходили в Красноярске.

Российские спортсмены завоевали 16 золотых, 12 серебряных и 27 бронзовых наград. Второе место заняла команда Монголии (3-3-6), третье - Китая (1-0-3).

Турнир имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Ярыгина был учрежден в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, а с 1991 года местом проведения турнира является Красноярск. С 1999 года турнир носит статус Гран-при.