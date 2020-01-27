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КХЛ

Знарок: для игроков ХК "Спартак" каждый матч - финальный, они не смотрят в таблицу

В понедельник "Спартак" дома переиграл пекинский "Куньлунь" со счетом 7:4, в турнирной таблице Западной конференции москвичи занимают четвертое место, в активе клуба 68 очков после 53 игр
Олег Знарок Валерий Шарифулин/ТАСС
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Олег Знарок
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Игроки московского "Спартака" не обращают внимания на положение в турнирной таблице и настраиваются на каждый матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), как на финальный. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "Спартака" Олег Знарок.

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В понедельник "Спартак" на своем льду переиграл пекинский "Куньлунь" со счетом 7:4. "Спартак" занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 68 очков после 53 матчей.

"Думаю, что в плане физики не вышли на оптимальный уровень. Нам играть еще две очень сложные игры, в паузе будем готовиться к плей-офф. Я в таблицу нечасто заглядываю, у нас каждая игра - финальная, так настраиваемся", - отметил Знарок.

"Не очень хороший первый период. Но потом ребята молодцы, третий период на самом деле хорошо отыграли. Болельщикам такая игра нравится, но она отнимает много нервов у тренерского состава", - добавил главный тренер "Спартака".

Главный тренер "Куньлуня" Курт Фрэйзер подчеркнул, что его команду подвела дисциплина. "Мы не думаем на льду. Мне трудно сказать в чем причина, то ли усталость, то ли неспособность принять правильное решение в каких-то моментах. В ключевые моменты мы принимаем неправильные решения", - сказал Фрэйзер.

"Куньлунь" находится на шестой позиции в Восточной конференции - 57 очков после 55 игр. В следующем матче 1 февраля московский клуб на домашнем льду примет столичное "Динамо". "Куньлунь" 30 января в гостях встретится с челябинским "Трактором".

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Даугавиньш: "Спартаку" надо удержаться в четверке лучших Западной конференции КХЛ
В понедельник "Спартак" на своем льду оказался сильнее пекинского "Куньлуня" - 7:4 и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 68 очков в 53 играх
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